De Música Ligera: la Mujer de Verde

Cada semana se abre ante nuestras orejas, un nuevo abanico de novedades musicales con el que solazarnos. Esta no iba a ser menos y por eso en De Música Ligera te ofrecemos lo nuevo de Niños Mutantes, Doctor Explosion, Los Estanques y Anni B Sweet, Belle and Sebastian, Cariño, Yawners, Casero, Cosmo’s Midnight con Tkay Maidza, interrogación amor, Guitarricadelafuente, La Trinidad, FEENANDOCOSTA con Dollar Selmouni y !!! con Angelica Garcia. Razón no nos falta para decir que te damos la mejor música posible.