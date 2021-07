De Música Ligera: "Los Últimos Días de Sodoma"

Deberías dar gracias a Dios por tener orejas que te van a permitir que escuchar la edición de De Música Ligera de esta semana. 13 cancionacas, 13. Así. Una detrás de otra: Kiko Veneno, The Vaccines, Cuchillas, Rococó, Anabel Lee, Naked Family con Adriana Proenza, Melenas, El Ultimo Vecino, Damon Albarn, Baywaves con Megansito El Guapo, The Zephyr Bones, Vermú y The Marias. Y le daremos un meneo al festival Vida 2021 que se está celebrando este fin de semana. Insisto: orgulloso de tener orejas.