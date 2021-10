De Música Ligera: "Life is Life"

Barbarie sonica es la que tenemos esta semana en De Música Ligera: el Mad Cool anuncia nada más y nada menos que 32 nuevas incorporaciones a su cartel de 2022, en el que se encuentran también La MODA, que adelanta el primer single de lo que será su nuevo disco y Rocio Saiz, que estrenaba la semana pasada su primer trabajo en solitario. Y más festivales próximos, como el Festival de Les Arts de Valencia en cuyo rooster se incluyen bandas como Santero y los Muchachos y Sexy Zebras, ambos con sendos discos en ciernes. Además, en esta edición escucharemos los nuevos temas de Jack White, The Horrors, La Paloma, el momento incomodo, Los Premios y Borneo, amén de cortes de los últimos discos de Lori Meyers, Coeur de Pirate, Turgot y Purple Disco Machine. Busca, compara y si encuentras mejor música posible, no me lo creo.