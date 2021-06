De Música Ligera: "Jumping Someone Else’s Train"

Una hora. 60 minutos. 3600 segundos. Bueno, a lo mejor un poquito más... Es el tiempo que te va a llevar escuchar la edición de esta semana de De Música Ligera, donde podrás escuchar lo último de Morgan, Los Punsetes, Chvrches con Robert Smith, Niña Polaca con Ginebras, Karavana, Fetén Fetén con Coque Malla, La Plata y The Limiñanas con Laurent Garnier, descubrir nuevos valores como paulamun, Lea Leone y Pom Pom Squad o catar auditivamente los nuevos discos de Los Pilotos, Wolf Alice, Emilia, Pardo y Bazán o Nothing But Thieves. No malgastes el tiempo; biengastalo escuchando la mejor música posible.