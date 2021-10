No hay mejor plan para un puente lluvioso que pasarlo escuchando la mejor música posible que te ofrece este, tu podcast de cabecera, con las últimas novedades de Carolina Durante, Rigoberta Bandini, Ángel Stanich, The Zephyr Bones, Grande Amore, Eels, Karavana, Canastereo, Manutebol, Maria Rodés y La Estrella de David, Joven Dolores, Veintiuno con La La Love You y Javiera Mena. Al mal tiempo, buena música.