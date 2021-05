De Música Ligera: "Idioteque"

Ya en pleno mes de mayo, deshojamos la margarita musical de esta semana con las más floridas novedades que te puedas echar a las orejas. Me quiere: Zahara. No me quiere: The Coral. Me quiere: Fuel Fandango con La Mala Rodríguez. No me quiere: Kings of Convenience. Me quiere: Arde Bogotá. No me quiere: Luback. Me quiere: Irenegarry. No me quiere: Willow con Travis Barker. Me quiere: Joan Colomo. No me quiere: José Gonzalez. Me quiere: Apartamentos Acapulco. No me quiere: Ladilla Rusa. Me quiere: dj Moderno. En definitiva, un totum revolutum floral con la mejor música posible, que resonara en tu cabeza por los siglos de los siglos.