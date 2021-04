De Música Ligera: "I Got You Babe"

No es ni por presumir, ni por desmerecer a nadie, pero la edición de esta semana de De Música Ligera es un auténtico pepinaco: presentamos Dime Algo (Bonito), el nuevo disco de Ganges, proyectado musical de que muev los hilos magistralmente Teresa Gutiérrez, que nos visita para charlar de esta joya, que nos tiene atrapadisimos; C. Tangana, que ha terminado ya (por fín) de convencernos al 100%; la Rigoberta Bandini, que no para de sacar temazo tras temazo; el nirvana danzatorio en el que nos tiene Kase O junto a los SFDK, con su nuevo “divertimento”; las increíbles “colabos” de Anabel Lee con Alberto Cantua de Viva Suecia y de Mujeres con Cariño; los inesperados “retonnos” de Counting Crows y The Chemical Brothers; el brutal y nuevo paso firme de Niña Polaca y el placer y gozor que es seguir descubriendo nuevas bandas, artistas y proyectos como Laura Sam y Juan Escribano, Hickeys y Balckpanda. ¿Es o no es un autentico PE-PI-NA-CO...?