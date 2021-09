De Música Ligera: "El Extranjero"

Para ir a la moda y tener estilo propio, es importante elegir música de calidad con la que poder lucir tu personalidad al máximo. En De Musica Ligera te ofrecemos la mayor oferta de temarracos del mercado, con las mejores bandas y artistas internacionales como NHC, Placebo, Biffy Clyro, Macy Gray, Amy and the Sniffers o The War on Drugs y de todos los estilos para que elijas el modelo que vaya más con tus orejas. Si por el contrarío te vas más el producto nacional, no dejes de escuchar lo último de Alizzz con C. Tangana, Karavana, Malamute, Checopolaco, Señor Suerte, Morreo, La Paloma o Rocio Saiz, que sin duda no te dejaran indiferente. Ya es otoño en De Música Ligera.