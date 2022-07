De Música Ligera: "End of the Season"

Último podcast de la quinta temporada de De Música Ligera. Comenzamos unas más que merecidas vacaciones, que nos apartarán de tus orejas, más o menos, un mes. No por ello vas a dejar de recibir esta semana tu ración de la mejor música posible, en esta ocasión con las novedades de Molotov, Rigoberta Bandini con Amaia, Kitai, Levitants, Pale Waves, Parquesvr, La URSS, Juan Azul, Hot Chip, Los Mejillones Tigre, Will Spector y los Fatu y Bicep. No nos eches mucho de menos: un mes pasa volando.