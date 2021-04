De Música Ligera: "Te Debo un Baile"

“En abril, aguas mil” y en De Música Ligera no podíamos ser menos: autentico torrente de temazos el que le ofrecemos a tus orejas para que te deleites con la mejor música posible. Presentando los nuevos temas de Robe Iniesta, Siete70, The Crab Apples, St. Vincent, El Buen Hijo, Pantocrator, Ruiseñora y Le Parody, Texas, Garbage, Los Vinagres, Marcos y Moduras y The Voidz. Deja a un lado el paraguas y baila bajo la lluvia a lo Gene Kelly. Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva...