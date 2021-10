Madee: “En breve, entraremos a grabar el tercer disco en un año. Estamos a tope”

La mítica banda de Barcelona vuelve al panorama musical después de 14 años desde su separación, no con uno, sino con DOS discos en este 2021 (y con el tercero en cartera). Pasan por De Música Ligera, dos de sus componentes, Pep Masiques y Marc Prats, para presentarnos ambos, Eternity Mingled by The Sea y In the Cold Season, para charlar de los viejos tiempos y para planificar los nuevos. Con ustedes, vosotros… Madee.