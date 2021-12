Encaramos la antepenúltima semana del año con la carretilla de De Música Ligera bien cargadita de la mejor música posible: tanto en lo que a las confirmaciones de los carteles de los mejores festivales de la península (Inverfest, Sonorama, Cooltural) se refiere, como a las últimas novedades discográficas, como las de Leon Benavente, Chaqueta de Chandal, Tame Impala, Nathy Peluso, Cariño, RBT, El Verbo Odiado, Jordana B, NO QUIERO, Wisemen Project o Buffetlibre. Esperamos que guste. Y si no te gusta, no lo escuches. Live and let die.