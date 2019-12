Insane in the brain

Podría intentar describir con palabras la edición de esta semana de De Música Ligera, pero iba a ser harto complicado. Simplemente os comento que no viene Samu de Rio, no viene Lisandro pero los que si que vienen son Parquesvr, a presentar Talego Quini, su primera ”armstracanada” sonora, que desgranaremos tema a tema en una entrevista que marcará un antes y un después en el devenir del programa. También sonarán Kase O (acompañado de Calamaro y SFdK), Aviador Dro con Xoel Lopez, The Weeknd, Texxcoco, Camellos, Beladrone y Petróleo+Tigres Leones.

De verdad, hoy más que nunca, pulsa el botón de PLAY, no más.