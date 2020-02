Precaución. Lo mismo te estallan las orejas con el programa de esta semana de De Música Ligera. Puede que sea cuando escuches los nuevos singles de The Strokes, Chucho, Christine and the Queens o Amaro Ferreiro. O cuando escuches los últimos discos de Nada Surf, O’Funkillo, Ciudad Jara o Bieloprussia. O probablemente cuando descubras bandas como Victoria Ford o Mediapunta. No creo que aguanten cuando te hablemos del cartel de Sound Isidro 2020 o cuando descubras que vuelven Os Resentidos. Yo que tú iría aprendiendo el lenguaje de los signos. Solo por si acaso.