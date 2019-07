Estas son las multas de tráfico que te van a poner este verano

Las vacaciones estivales no son sólo playas paradisíacas y cámaras de fotos colgando del cuello. Para la mayoría de los españoles esta época significa coche, coche y más coche. Los concesionarios y la DGT lo saben bien: no es casualidad que cada vez que encendemos la televisión a principios de verano nos sorprenda un auténtico bombardeo de anuncios de brillantes vehículos. Por su parte, la Dirección General de Tráfico ya ha puesto en marcha su emblemática 'operación salida'. En 'Crimen y castigo' hablamos con Antonio Lucas, director de Seguridad Vial del RACE, y revelamos todas las claves para que los radares no nos frían a multas en nuestros viajes.

El experto cuenta que el as en la manga de todo conductor debe ser el descanso: dormir “un mínimo de siete horas y hacer breves paradas cada dos horas de viaje”. Esto se debe a que la fatiga provoca “el 62% de los errores en distancia de seguridad y velocidad”, dos infracciones que nos pueden llevar a la pérdida de hasta seis puntos en el carnet de conducir y a sanciones de 600 euros. Además, el cansancio y los excesos de velocidad son dos de las principales causas de accidentes mortales en nuestras carreteras.

“Hay que configurar el GPS antes de arrancar y activar el sistema de voz”

Sin embargo, la falta de sueño no es la única distracción fatal que podemos tener al volante. El uso cada vez más extendido del teléfono móvil o manipular el GPS a 100 km/h es el responsable del 30% de los fallecidos en vías interurbanas, según datos de la DGT. Lucas recomienda “configurar la dirección de destino antes de arrancar y activar el sistema de voz” para evitar desviar la mirada de la calzada. Del móvil lo mejor es olvidarse, especialmente si no tenemos 200 euros a mano para pagar la multa que implica su uso.

Para Antonio Lucas el verano “es un gran fin de semana” en el que todo gira en torno al ocio. El problema del alcohol está más presente que nunca y la Dirección General de Tráfico ya ha anunciado refuerzos en vigilancia: se llevarán a cabo 25.000 controles de alcohol y drogas cada día. La mejor manera de evitarnos el mal trago es simple: “La mejor copa para un conductor es la 0.0”.

Finalmente, es común que la precaución de los viajeros descienda en las carreteras secundarias, cuando realizamos trayectos cortos o ya estamos en nuestro lugar de destino. Es aquí donde olvidamos el cinturón de seguridad y pisamos a fondo el acelerador. Lucas lo advierte: “El impacto contra elementos rígidos, el más tipico en carreteras secundarias, tiene también las peores consecuencias”. ¿La recomendación? No bajar la guardia en ningún momento.