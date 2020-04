TUTORIAL | ¿Te favorecen tus cejas? Aprende a diseñar las que le van a tu cara

Labios voluminosos, pestañas de infarto... pero ¿y las cejas? ¿qué pasa con ellas? Son las grandes olvidadas en nuestro maquillaje diario, si bien es cierto que la cosmética cada vez las presta más atención creando productos que favorecen su hidratación, nutrición y posterior maquillaje. Aprovecha este fin de semana en casa y descubre cómo deben de ser las cejas que te favorecen.

No hay que olvidar que son el marco de nuestro rostro, embellecen nuestra mirada y nos dan personalidad, por eso no podemos pasarlas por alto. Pero, ¿quieres saber qué diseño le va a tu rostro? ¿sabes cómo peinarlas y maquillarlas para estar a la última? Todo ello te lo contamos en este tutorial con la ayuda de Sheila Malo, experta en cejas de Benefit Cosmetics y una modelo de excepción, la estilista e Instagramer, Paula Moya @paula.loves. Verás que la diferencia entre llevarlas cuidadas y no, es abismal.

En primer lugar dibuja el DISEÑO, averigua el lugar en el que debe empezar la ceja, el punto de inflexión del arco y dónde debe acabar. En este tutorial te enseñamos a hacerlo de una manera muy sencilla, solo con la ayuda de un lápiz.

Por cierto, nada de cejas estrechas y arqueadas. Ahora pegan las anchas, pobladas y cuidadosamente despeinadas que dan un look muy juvenil y desenfadado. Consejo; nunca toques el remolino del comienzo ni te quites las canas, perderás volumen... mejor píntarlas con un lápiz.

Segundo paso; DEPILACIÓN. En el vídeo verás que Sheila Malo utiliza tijeras, cera y pinzas y que cada uno de estos elementos tiene su sentido y su momento exacto de intervención.

A la hora de darles forma hay que tener muy presente el tipo de rostro; si es alargado u ovalado, pueden depilarse más rectas, si es más redondeado, incluso cuadrado, pueden ser más ascendentes.

Otro consejo de nuestra experta, utiliza siempre un espejo en el que se vea el rostro completo, nada de espejos con aumento que no nos darán una visión de conjunto. Eso sí, ten muy presente que no debes tratar de igualarlas, las cejas no son exactas.

Tercer y último paso, MAQUILLAJE. Si nos hemos depilado las cejas de más, tenemos una forma que no nos gusta o pasada de moda o tenemos alguna 'calva', no hay que alarmarse. Con el maquillaje podremos darles forma y rellenar las cejas poco pobladas. Para ello es necesario tener en cuenta el diseño que hemos marcado al comienzo y elegir un lápiz del mismo color del pelo o lo más parecido.

Por cierto, que como norma general suma a tu cuidado diario, el de las cejas. La hidratación y nutrición es muy importante para mantenerlas en perfecto estado