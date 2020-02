Torretta, en COPE Cool: "La contaminación hace que la producción cambie, pero no hay que criminalizar la moda"

Roberto Torretta atraviesa un buen momento personal que se refleja también en lo profesional. Dos meses le quedan para ver la cara de su nieta, cuenta con emoción a 'COPE Cool' mientras señala la barriga de su hija. A María los siete meses de embarazo no le impiden ir de un lado a otro de la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ultimando detalles. Una hora antes de que sus prendas salgan a escena, Roberto Torretta nos recibe a las puertas de su backstage para hablarnos de su nueva colección otoño/invierno 2020/21.

P (Pregunta): "Cálida y espontánea" son las palabras que ha elegido para presentar esta colección. Teniendo mucho que ver los diseños con el estado de ánimo de quien los hace, ¿en qué ha pensado mientras diseñaba?

R (Respuesta): Es un momento a nivel personal muy bueno. Yo creo que eso se refleja en el trabajo creativo y está presente en la colección. Es una colección cálida, equilibrada y alegre. Es la situación personal en la que vivo.

P: ¿Qué colores y formas viste la mujer Torretta en esta colección?

R: Hay dos grandes líneas: está el taylor, todo lo relacionado con hombre, trajes de hombre, pantalones y chaquetas, feminizados, obviamente, y está la parte femenina, que es extremadamente femenina y sensual y se refleja en las gasas y en los estampados. Hay, por ejemplo, un color lavanda, que es un crop de seda muy sensual y que se mueve muy bien. Hay dos contrastes importantes.

P: Lleva vistiendo a mujeres cerca de treinta años. Si le digo la palabra mujer, ¿en qué piensa?

R: A mí me gusta la mujer sensual, elegante, femenina... Ese tipo de mujer es la que tengo en mente cuando diseño.

P: En un mundo globalizado, ¿cree que la moda de la calle ha perdido el carácter genuino de antaño o hay ciudades que le siguen sorprendiendo?

R: Creo que se ha homogeneizado. La globalización famosa lo que ha hecho es que todo se parezca. Antes ibas a una ciudad, Milán, París o Nueva York, y tenían sus prendas características. Hoy todo eso tiende a desaparecer.

P: ¿Podríamos decir que es uno de los lastres de la globalización?

R: Bueno, yo creo que hay que mantener las identidades, pero hoy eso se está perdiendo un poco.

P: En un contexto de alerta mediambiental como el actual, usted presenta una colección en la que emplea tintes ecológicos. Siendo la industria de la moda la segunda más contaminante del mundo, por detrás de la petrolera, ¿cree que toca hacer autocrítica y buscar soluciones para que los clientes puedan comprar mejor?

R: Creo que estamos todos, en todos los sectores, contaminando. Todos. Creo que deberíamos replanteárnoslo todos. Estamos en ello. Hay una parte de la colección hecha con tintes ecológicos. Hemos trabajado con unos proveedores que nos suministran unas lanas hechas con tintes ecológicos. Y vamos en esa dirección.

Pero creo que no hay que criminalizar la moda. Estamos contaminando continuamente y debemos cambiar los hábitos de producción en general todos.

P: En 2016 recibió el Premio Nacional de Moda de manos de la Reina Letizia, que, además, ha lucido sus diseños en diferentes ocasiones. ¿Cree que es una buena embajadora de la moda española?

R: Excelente. Tiene una sensibilidad enorme con la moda española y eso es muy de agradecer. Ha lucido diseños nuestros y de un abanico importante de diseñadores. Su contribución a la moda española es muy positiva.

P: En el discurso que dio la Reina cuando le dio el premio dijo que la moda es "el dibujo de uno mismo, es el atractivo del límite". ¿Qué es para usted la moda?

R: La moda es mi vida. Vivo de la moda, para la moda y la moda es todo lo que soy.

P: ¿Para una persona como usted, que ha sido recococido profesionalmente por sus colegas, es importante mantener el espíritu del becario que trata de absorver todo el conocimiento y superarse día a día o se ha acomodado?

R: A mí me apasiona la moda. Me encanta innovar, encontrar caminos nuevos y nuevas experiencias. No soy de hacer las cosas a medias: o me involucro al 100% o prefiero dejarlo.

P: Si le pidieran consejo, ¿qué le diría a los diseñadores emergentes que tratan de abrirse camino?

R: La moda es disciplina, es constancia. No es cuestión de que en un momento sueño una colección y al día siguiente la hago. Esta colección es el trabajo de seis meses con un montón de gente, con un montón de ideas, con un hilo conductor. Hay mucho trabajo detrás.

P: Trabajo, constancia... ¿Podemos decir que también humildad?

R: Humildad total. Es mi manera de ser en general. Y también hay que tener presente a la familia, que es muy importante.