Roberto Torretta, en COPE Cool: "Apostamos por la calidad. Y la calidad no tiene un recorrido corto"

Roberto Torretta mira a los ojos, con la inmensidad de sus dos océanos azules, y una templanza extraña en quien está a punto de presentar su última colección. Con una sonrisa perenne desvela a COPE Cool algunos de los detalles que se verán sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week. Sin soberbia, con un trato tan cuidado en las formas como sus diseños.

La sastrería masculina trasladada a la mujer es el punto de partida de su nueva colección S/S 2020. Los vestidos envolventes de mangas infinitas y rebuscados pliegues, en seda estampada 'gran liberty' y 'mone', trasladan el universo Torretta a finales de los años 70 con la actriz Marissa Berenson como referente.

Con esta colección, el diseñador ha hecho guiños 'new wave' en chaquetas 'very-over' de sarga beige y crudo. La combinación de pantalones ajustados en los tobillos y chaquetas en 'pied de poul' beige, verde y burdeos con tops de malla y monos bermuda marcan sus propuestas para 2020.

Periodista (P): ¿En qué se fija Torretta para predecir las tendencias que se llevarán en un año?

Torretta (T): Nosotros tomamos un punto de partida que puede ser una actriz, una década, una obra de arte o lo que sea. En este caso ha sido la sastrería masculina trasladada a la mujer, con bermudas en lugar de con pantalones o faldas. Esto nos ha permitido llegar a la colección actual.

P. ¿Qué veremos esta temporada?

T: La sastrería mezclada con un toque de los 70 está muy presente en la colección con mucho volante, muy fluido, faldas cortas y faldas midi. Todo muy femenino. Ese es el equilibrio que hemos intentado llevar.

P: ¿Y colores?

T: Colorido hay desde el blanco, beige, crudo, tres estampados que hemos mezclado y cortado por el medio con un poco de cuero que hemos pintado específicamente. Es un burdeos muy sutil. Y toda la noche, que la terminamos en grises, negros y transparencias.

P: ¿Por qué apuesta Torretta?

T: Nosotros hemos apostamos por la calidad. Y la calidad no es un tema que tenga un recorrido corto. Al revés. Nuestra idea es que perdure en el diseño, en la calidad del tejido, en la calidad de la confección y en el patronaje.

P: La Reina Letizia ha llevado en varias ocasiones alguno de sus diseños. Una vez se trató de una reedición exclusiva de un vestido color rojo y otra de un traje de chaqueta pantalón. ¿Cómo es ella como clienta?

T: Nosotros hacemos todo a través de la Casa Real, que tiene sus normas, pero fenomenal. Ha tenido el detalle de llevar una prenda cuando ha ido a Argentina con Macri -país del que es oriundo el diseñador-.

La Reina Letizia con un vestido de Torretta en Argentina

P: Ha dicho que le hubiera gustado vestir a Kate Moss. ¿Lo ha conseguido?

T: No, a Kate Moss no, pero siempre me ha gustado. Es un icono de los años 80, una mujer estupenda. Tenemos que convencer a otra (risas).

P: Su marca carece de un servicio de venta online y la presencia en redes sociales es limitada. ¿Cómo afronta los retos de un mercado global y digital como el actual?

T: No tenemos tienda propia online, pero sí tenemos plataformas. O sea, que a través de plataformas vendemos nuestra marca. Estamos en ese punto en el cual vamos a abrir una web, pero estamos cubiertos online vía plataformas muy potentes.

P: ¿Qué es lo que nunca falta en su vestidor?

T: A mí me gustan las chaquetas blazer. Aparte me parece una prenda muy práctica, incluso en verano: muchos bolsillos, muchas cosas. Además, me funciona muy bien en mi tipo de estética.