¿Puedes eliminar tu celulitis con ejercicio?

La celulitis no es más -ni menos- que una acumulación de tejido adiposo bajo la piel. Los adipocitos (células que forman ese tejido graso) crecen y se reproducen pero no desaparecen del todo, por lo que -mal noticia- es muy difícil eliminar del todo la celulitis existente. "Lo que sí podemos hacer es frenar ese crecimiento o prevenir que aparezca", explica a cope.es Concha Martínez, marketing manager de Caroli Health Club.

Existen varios tipos de celulitis y en función de la sintomatología se recomienda un "tratamiento específico". Por este motivo se aconseja acudir "primero a un especialista" que paute los pasos a seguir para lograr el objetivo deseado.

De todas maneras hay algunos hábitos que pueden ayudar a evitarla:

- Evitar: tabaco, café, alcohol, alimentos con grasa y sal.

- Hidratarse lo máximo posible

- Huir de las prendas ajustadas

- Intentar estar relajada, el estrés afecta mucho a la formación de celulitis

Además de estos consejos, que podemos seguir a diario, Concha Martínez recomienda ejercicio físico y seguir una dieta saludable. "El objetivo principal de ambos, será reducir la grasa corporal mediante la combinación de ejercicios cardiovasculares, combinados con ejercicios de fuerza". Eso sí, "no servirá de nada si no llevamos una alimentación correcta con frutas, verduras, proteínas, mucha agua y evitando alimentos grasos como harinas, fritos, aceites, dulces, etc".

Seguir un patrón dietético saludable basado en productos de origen vegetal como frutas y verduras ricas en agua y vitaminas antioxidantes, frutos secos y otros como pescado azul por su efecto antiinflamatorio, ayudarán a frenar el crecimiento de la celulitis, mejorando la circulación sanguínea y el estrés oxidativo, factores importantes en la reproducción de este tejido adiposo.

EJERCICIO

En cuanto al ejercicio, como decíamos, aunque no se pueda eliminar al 100% sí que podemos mantenerla a raya con "ejercicios de tonificación en la zona afectada para desarrollar esos músculos y a la vez favorecer la pérdida de grasa". Lo recomendable (siempre dependiendo del estado de forma de cada persona) es realizar "trabajos de fuerza a ser posible combinados con HIIT, - entrenamiento de intervalos de alta intensidad- para favorecer esa pérdida de grasa".

Ademas "se puede complementar con masajes anticelulíticos manuales, drenaje y uso de aparatología especifica".