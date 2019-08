Protege tu pelo del sol o a la vuelta te encontrarás con esto

La necesidad de protección solar para la piel parece que ha calado hondo. Sabemos que los perjuicios van más allá de las quemaduras, las manchas o del envejecimiento cutáneo y las alertas en ese sentido han conseguido que seamos más conscientes. Pero ¿qué ocurre con el cabello? ¿Lo cuidamos en igual medida? No hay que olvidar que nuestro pelo también sufre las consecuencias negativas del sol, del cloro de las piscinas o de la sal del mar.

Resecamiento, deshidratación, oxidación del color (más marcado en pelo teñido), encrespamiento, son algunos de los efectos. El pelo necesita, por tanto, cuidados antes, durante y después de la exposición al sol. Se requieren protectores, champús y acondicionadores de líneas específicas creadas con esta misión. En este terreno hay muchas propuestas.

El primer paso sería una "puesta a punto" en la peluquería. Nadie mejor que un buen profesional para realizar el tratamiento previo más adecuado: decoloración, alisado, antiencrespamiento etc...

En cuanto al corte, variedad de opiniones. En los extremos, las que prefieren llevarlo largo, porque facilita los recogidos y, las más valientes, que se lanzan a un corte drástico que asegura mayor comodidad y despreocupación en el peinado (lo peor será cuando quieran recuperar su melena ya que el crecimiento no es un camino fácil). En el punto medio está el corte más discreto, pero que no requiera recogidos ni complicaciones de peinado y que dure, si no todo el verano, al menos las vacaciones. ¿Existe? Un buen estilista puede tener la respuesta. Resumiendo ¿cuidados?:

-Usar protector solar especial para el pelo antes de salir de casa.

-Llevar un sombrero (pero dando también algún "respiro" en algún momento).

-Los elásticos para recoger el pelo tienen que ser de materiales suaves, para que no lo dañen ni provoquen roturas.

-Renovar la protección durante las horas de playa con algún spray creado a este efecto.

-Secar el pelo al aire es muy saludable

-Después de la jornada de playa o piscina, lavarlo con agua tibia o fresca. Hay champús o geles para después del sol que sirven para cuerpo y cabello y que son muy prácticos.

-Acondicionador post solar muy hidratante y mascarilla (al menos dos veces por semana).

En cuanto a peinados:

-Coletas, ondas...

-Para favorecer la formación de ondas (tan surferas y playeras), anota este truco; trenzarlo cuando este húmedo y soltarlo cuando esté casi seco.

-Para cabellos indomables, un turbante puede ser una solución. Es muy tendencia y se puede conseguir un look muy chic.

En definitiva, extremar los cuidados del cabello para que no esté debilitado en septiembre, cuando llega inexorable la caída "estacional". Pero esa...es otra historia.