Paz Vega: "Últimamente le pido mucho consejo para vestir a mi hija"

Es una de nuestras actrices más internacionales, además de cercana y todo referente en estilismo. Quizás por ello, ahora Paz Vega ha sido nombrada embajadora de Gran Canaria Swin Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida lo que le ha supuesto una alegría inmensa ya que, de alguna manera, es volver a revivir la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Con una sonrisa de oreja a oreja, la actriz se ha confesado "encantada de disfrutar de todos los desfiles, de esta pasarela tan espectacular y apoyando a todos los diseñadores"

Este evento para ella es muy especial porque significa entre otras cosas, apoyarse mutuamente en el sector de la cultura de España: "Es algo muy especial, necesitamos apoyarnos mutuamente y apoyar a los creadores, a los artistas en general, es importante porque además la industria del baño aquí en Canarias es muy importante y además, vivimos en España donde hay muchas horas de sol, una cultura de baño y creo que esta industria puede ser líder mundial".

Paz Vega durante la presentanción del rodaje de 'El lodo' en el Festival de cine de San Sebastián. En San Sebastián (País Vasco) a 21 de septiembre de 2020.,Image: 559070842, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Raúl Terrel / Europa Press / ContactoPhotoRaúl Terrel / Europa Press / ContactoPhoto

Paz Vega y la palabra 'moda' siempre han ido de la mano, tanto es así que se ha convertido en todo un referente para muchas personas que se apropian de sus looks: "Si van de la mano porque la moda es una continuidad de tu yo, es la manera en la que expresas lo que sientes, es fundamental y más en un trabajo, claro".

Lo importante a la hora de vestir es que no te disfracen

Si hay algo que la actriz considera importante a la hora de vestirse es que sigas siendo tu a pesar de lo que lleves puesto:"Lo importante a la hora de vestir es que no te disfracen, que seas tú y que eso que llevas sea como tu segunda piel, una prolongación de tu yo interno. Cuando una se viste se tiene que sentir a gusto".

CONSEJOS A SU HIJA

Paz Vega goza de una complicidad muy bonita con su hija, con la que tiene confianza para pedirle consejos a la hora de vestirse y de seleccionar un look: "Últimamente le pido mucho consejo a mi hija, fíjate, con ella sí que tengo esa complicidad. Nos gusta en ese sentido conectar con la moda".

Este verano la actriz ha estado trabajando en un rodaje, pero también ha tenido tiempo de disfrutar de la playa y la piscina, siempre con las precauciones pertinentes: "He estado trabajando, rodando una película, pero también he tenido tiempo de ir a la playa y a la piscina. Para tomar el sol me encanta el bikini, pero es más cómodo cuando estás con los niños llevar un bañador".

En cuanto a cómo ha vivido el confinamiento, Paz Vega nos confiesa que ha sido algo extraño, pero que le ha permitido pasar mucho tiempo con sus hijos: "Lo he vivido con incertidumbre y con preocupación, es una situación difícil para todos y sobre todo porque se han perdido muchas vidas y eso es muy duro y muy difícil. Luego están los temas económicos, derivados de esta pandemia, es una situación complicada".

