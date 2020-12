El motivo por el que debes pintarte los labios de rojo en Nochevieja y que ya conocía Churchill

Se dice que el rojo es el color de la suerte para la última noche del año. Se ha convertido en una tradición llevar una prenda interior de ese color esa misma noche, algo muy íntimo. Pero, en el exterior también se puede conseguir ese efecto optimista, con una simple barra de labios roja.

En este 'annus horribilis', con el uso de la mascarilla, se ha potenciado el maquillaje de los ojos relegando el de los labios, pero la Nochevieja no se lo puede permitir. Es el momento perfecto para recuperar este color y recibir el nuevo año con esperanza renovada e ilusión. Coco Chanel lo sabía, "si estás triste, ponte más barra de labios y...ataca", sería la propia diseñadora.

Es sabido que en tiempos díficiles de la historia reciente ha aumentado el consumo de barras de labios. Se cuenta que Churchill, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, convirtió la barra de labios roja en un producto de primera necesidad para subir la moral de la población, el "beauty is your duty" (la belleza es tu deber). Y más adelante, Leonard Lauder acuñó el término " lipstick effect" (efecto barra de labios) en referencia al crecimiento de ventas de labiales en tiempos de crisis. Elizabeth Arden, en 1912, también regaló su célebre labial rojo a las sufragistas como símbolo de solaridad y se unió a su marcha por la Quinta Avenida de Nueva York, para defender la igualdad de derechos de las mujeres.

Muchas historias en torno al rojo de labios, pero ¿nos animaremos en esta ocasión, porque es cierto que no todas las mujeres se atreven con ese tono?

POR QUÉ NO NOS ATREVEMOS CON ÉL

El labial rojo es uno de los productos de maquillaje más vendidos y más utilizados a lo largo de la historia. Pintarse los labios de rojo da un subidón a cualquier estilismo y puede arreglar en ciera forma un mal día. Otorga poder, confianza y seguridad. Sin embargo, ¿por qué hay mujeres que no se atreven con el lipstick rojo? "Su tono y potencial cromático pueden echar para atrás por ser demasiado atrevidos. Es normal sentirnos raras e inseguras cuando lucimos un labial rojo por primera vez. Una vez superado ese miedo inicial, seguro que ya no podrás dejar de lucir este color", explica la maquilladora profesional Cristina Lobato que da cinco razones para pintarnos los labios de rojo en Navidad (y cualquier día del año):

1. El rojo favorece a todo el mundo

Solo tienes que dar con la tonalidad de rojo que más te favorezca. Es un tono que sienta bien a todos los tipos de piel y cabello. Además, se puede utilizar desde joven hasta mayor, adaptando las tonalidades a cada etapa de tu vida.

2. Ayuda a hacer correcciones

Los tonos rojos, al tener más cobertura, ayudan a corregir el labio. Con los tonos nude se intuye más la forma natural del labio pero con los rojos cubres por completo ayudando a hacer líneas y efectos correctores. Por ejemplo, es más fácil acentuar el arco de cupido con un labial rojo.

3. Blanquea los dientes

El labial rojo potencia el blanco de los dientes. En cuanto lo aplicas en los labios, el efecto óptico blanqueador se hace muy evidente.

4. Levanta un mal día

Si nos guiamos por el significado de la colorterapia, el rojo es un color que provoca seguridad, genera sensaciones de optimismo, de poder y de valentía. Son emociones positivas que tienes sobre ti misma y también las proyectas en los demás.

5. Símbolo histórico

Es el tono de labial más vendido en el mundo y ha sido icono de seducción femenina a lo largo de la historia. Desde Cleopatra hasta Taylor Swift, las mujeres reivindican su poderío y utilizan esta arma de maquillaje para sentirse más poderosas y seguras de sí mismas.

ROJO CON MASCARILLA

Pero ¿cómo usarlo?

1. Preparar el labio con una exfoliación

Podemos crear un exfoliante casero natural a base de manteca pura de karité mezclada con panela molida. Masajeamos suavemente para eliminar todas las células muertas de la piel y poder hidratar de manera adecuada el labio. Con la transpiración y el sudor, el labio pierde mucha humedad y tiende a deshidratarse. Exfolia una vez a la semana.

2. Hidratar y nutrir

Realiza este paso como el primero de tu rutina de make up. De esta manera, mientras maquillas el resto del rostro los labios se van hidratando. Antes de aplicar primer y maquillar, retira el exceso de producto si lo hubiera.

3. Primer

Antes del labial, aplica un primer para suavizar el labio, es una buena opción porque prepara el labio sin aportar grasa.

4. Escoger bien el labial

Utiliza labiales fijos de larga duración para evitar la fricción.

