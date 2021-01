El desconcertante look que le ha colgado a Cristina Pedroche el cartel de la 'Beyoncé de Vallecas'

Si hay algo que caracteriza a Cristina Pedroche es su capacidad para sorprender. En esta ocasión, la presentadora no es que haya posado para sus redes sociales mostrando un look de infarto como los que luce la última noche del año, sino que ha sorprendido con un cambio de peinado bastante favorecedor y que ha enamorado a sus seguidores.

La pareja de Dabiz Muñoz ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram con un look de lo más sencillo: mono verde caqui corto y zapatos animal print. El detalle que ha encantado a todos sus seguidores ha sido que ha posado con la melena rizada, algo que ha favorecido a su rostro pareciéndose a la mismísima Beyoncé.

Bien es cierto, que en muchas ocasiones, Pedroche ha colgado en sus redes sociales cambios de looks bastante llamativos, pero en esta ocasión, ha revolucionado su perfil de Instagram porque sus seguidores no han podido evitar comentar la publicación con numerosos piropos: "pelazóoo, la Beyoncé de Vallecas, súper guapa"... son algunos de ellos. Alguno incluso no ha dudado en llamarle la atención por "perder kilos". "Frena ya de perder kilos, preciosa, que te estás quedando demasiado delgada con lo guapísima que eres, con algo más de curvas estás perfecta", le pedía un usuario de Instagram.

Se ponga lo que se ponga, Cristina es una referente para muchas mujeres que la siguen diariamente para coger ideas en sus looks. En esta ocasión, Pedroche compagina esta espectacular melena con unos vaqueros, un top morado con el maquillaje a juego.