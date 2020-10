Kenzo, el soñador que puso en valor el japonismo sobre la pasarela

El mundo de la moda llora la pérdida del diseñador japonés Kenzo Takada fallecido este domingo a los 81 años tras una complicación a causa del coronavirus. Su larga trayectoria como creativo ha dejado su sello y huella en un sector marcado, actualmente, por el fast fashion. Alejado de la moda tradicional y conservadora, fue un revolucionario y adelantado en los años 70.

It is with immense sadness that KENZO has learned of the passing of our founder, Kenzo Takada. For half a century, Mr. Takada has been an emblematic personality in the fashion industry - always infusing creativity and color into the world. [...]