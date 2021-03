Hollywood las prefiere pelirrojas

Series como 'Gambito de Dama' con Anya Taylor-Joy o 'The Undoing', con Nicole Kidman, están triunfando en plataformas digitales y a su vez potenciando la moda del pelo pelirrojo.

Históricamente, los pelirrojos han sido objeto de fantasiosas leyendas urbanas e incluso objeto de discriminación. Sin embargo, esto ha cambiado y mucho, las melenas pelirrojas pisan con fuerza en la moda y en el cine.

Dimitri Barm, de DIM Salón (Madrid) nos desvela algunas peculiaridades de la melena rojiza.

Los pelirrojos son solo el 1% o 2 % de la población mundial, y están presentes sobre todo entre los indígenas del norte y Europa Occidental.

Escocia es el país que tiene la tasa más alta de pelirrojos del mundo con un 13% de la población. Le sigue después España con un 10% y Francia con un 5%.

De media, una melena sana pelirroja cuenta con 90.000 cabellos, frente a una morena con 140.000 o una rubia con 110.000. Sin embargo, los pelirrojos compensan esa falta de cabello con una textura de pelo más gruesa, espesa y fuerte, dando la impresión de tener más cantidad que el resto.

Los pelirrojos conservan su pigmento natural durante más tiempo que el resto, por eso no se preocupan por las canas. El pelo rojizo va perdiendo tonalidad con el paso del tiempo, pasando por un color cobrizo claro y un rubio rosado antes de convertirse en blanco.

Debido a esta fuerte pigmentación de la melena, es mucho más difícil teñir el cabello pelirrojo que cualquier otro color.

