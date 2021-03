Faldas midi de tul transparentes, el must have que arrasa y va con todo

Influencers y celebrities nacionales como internacionales están arriesgando más que nunca. Con la llegada del buen tiempo, también llegan los cambios de armario que dan buena cuenta de las tendencias de una de las épocas más alegres del año en cuanto a moda se refiere: la primavera. En COPE Cool te contamos las más destacadas:

PANTALONES CAMPANA

De entre todas destaca una prenda que, además de hacer más delgada, está siendo toda una tendencia en redes sociales: los pantalones campana. Lo que llama la atención es que no es estrecho por la parte superior como solemos ver este tipo de vaqueros, si no que es todo acampanado y ancho. Además, otro de los detalles que resaltan es las diferentes variedades que hay. Por ejemplo, María Pombo subió a su feed unos rotos por las rodillas o Aretha Fusté por los laterales de la cintura. Además también llama la atención uno propuesto por Sara baceiredo porque es un conjunto muy arriesgado y colorido en el que combina un jersey con unas sandalias, aunque quizás todavía es pronto para llevarlas.

COLORES FLÚOR

Otro de los looks que ha llamado mucho la atención es uno propuesto por la influencer italiana Chiara Ferragni que, a pocas semanas de ser madre por segunda vez, no deja su Instagram abandonado. En su feed ha compartido un look en colores flúor, en concreto en un abrigo, bolso y zapatillas, una tendencia muy sonada hace varias temporadas y que la italiana ha querido proponer para la entrada de una nueva estación.

FALDAS MIDI DE TUL Y TRANSPARENCIAS

Han arriesgado y han ganado con el más es más. Tanto la influencer valenciana, Marta Lozano, como la mexicana, Michelle Salas, han destacado dos looks acompañados por faldas de tul midi con transparencias, Marta en colores grisáceos y azules y Michelle en marrones, que dan mucha elegancia y sobriedad a los looks.

De los Premios Goya 2021 nos quedamos con dos look: el de la cantante Aitana y el de la premiada Ángela Molina. Aitana apostó por un vestido blanco hecho a medida por la firma Versace con detalles de apliques joya que marcan el escote en forma de cut-outsy una gargantilla de oro, que es un sello distintivo de la marca.

Y como no podía ser de otra manera, la estrella de la noche, Ángela Molina brilló con luz propia en la alfombra roja con una elegancia indiscutible con un vestido de tul negro y dorado con una falda de volantes plisados de la firma Armani.