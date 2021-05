Exantemas o placas rojizas; los devastadores efectos de la covid en la piel

El 21% de las personas señalaron que los únicos signos que habían experimentado con la covid-19 fueron las manifestaciones dermatológicas y el 17% que dieron positivo, confirmaron que las erupciones cutáneas eran habituales en sus síntomas

Cada vez son más las personas que no se han adaptado a esta nueva sociedad y eso les ha derivado a problemas psicológicos o físicos, y la piel no se libra de ello.

Según un estudio realizado por investigadores del King's College de Londres, en Reino Unido, el 21% de las personas señalaron que los únicos signos que habían experimentado con la covid-19 fueron las manifestaciones dermatológicas y el 17% que dieron positivo confirmaron que las erupciones cutáneas eran habituales en sus síntomas.

Las lesiones cutáneas que se manifiestan en los pacientes covid, son las siguientes:

Erupciones similares a sabañones: Suelen aparecer en los pies y en las manos.

Exantemas o placas rojizas que se manifiestan en diferentes partes del cuerpo.

Púrpuras palpables o hemorragias cutáneas, sobre todo en las piernas y glúteos.

No es fácil tratar estas lesiones y encontrar un buen tratamiento para este tipo de casos, lleva su tiempo. Es un trabajo de búsqueda conseguir el mejor experto en piel, pero como nada es imposible, al final se encuentra.

"Estas lesiones pueden agravarse si no se realiza un buen tratamiento para paliar estos efectos, dando lugar a posibles infecciones más graves", explica la experta, Annie, de Face and Body by Annie.