Este ingrediente de tu nevera es perfecto para eliminar los puntos negros de tu cara

Estamos pasando unos momentos complicados en casa, y ahora más que nunca, podemos aprovechar para hacer efectivos los mejores remedios caseros.



“La disciplina es la mejor consejera que podemos tener en estos momentos”, explica Paz Torralba, directora de The Beauty Concept. ¿Cómo? Toma nota de sus consejos:

Agua: Concienciarnos de beber entre 2 y 3 litros diarios y no caer en el error de sustituirlo por alcohol en el aperitivo, en el café de media tarde o en vinito de la cena. Este gesto es realmente importante para el cuerpo por muchos motivos y, al no tener costumbre de hacerlo normalmente, pues olvidamos cumplirlo. Está demostrado que cuando haces una cosa durante 21 días seguidos se establece en tu vida; hagámosla, es el momento.

Rostro: Limpiar la piel con una toalla que solo utilicemos para esto y que no la utilice ningún otro miembro más de la familia; debemos cambiarla regularmente para no infectar con suciedad la piel de la cara. No arrastremos al secar la piel, debemos ir secando por la zona sin arrastrar. Esto es algo que cuesta, porque el día a día nos hace ir con prisas y no detenernos en estos detalles, establezcamos este paso que nos va a beneficiar mucho la piel. Todos los productos que apliquemos desde la zona de limpieza deben abarcar cara, cuello y escote.

Puntos negros: Si eres de las personas con tendencia a acumular suciedad en los poros, que implica la aparición de puntos negros, puedes aprovechar estos días de confinamiento para desincrustar dicha suciedad aplicando el zumo de limón sobre la zona afectada con la ayuda de un algodón. Ojo con exponerte al sol en tu terraza, balcón o jardín porque limón y el sol son incompatibles ya que facilita la aparición de manchas y puedes quemar la piel.

Ojeras: Un antiojeras que funciona muy bien y más en estos momentos que la cabeza puede jugarnos malas pasadas y no realizamos el descanso que deberíamos, sería aplicar un poco de yogur griego directamente de la nevera a modo de mascarilla en la parte de bolsas y ojeras porque nos ayuda a descongestionar. Si lo repetimos varios días, los resultados serán mucho mejores.

Mascarilla facial: Si ocurre que con los días en casa nos hemos quedado sin este cosmético, hagamos lo siguiente. Pelamos una naranja, dejamos secar la piel en un radiador de calefacción -se seca en muy poco tiempo-, trituramos esa piel y la convertimos en un polvo perfecto. A continuación, lo mezclamos con un poco de agua hasta que tengamos una textura tipo crema untuosa y la aplicamos por la cara cuello y escote para dejarla actuar 20 minutos. Retiramos con agua templada, seguida de fría y aplicamos nuestra hidratante.

Hielo: Si te levantas con la cara hinchada y la piel cansada, desvitalizada, coge un cubito de hielo y aplícalo durante unos minutos por toda la piel. Los beneficios son sorprendentes.

Cuerpo: Un buen exfoliante para cuerpo y fácil de realizar en casa solo necesita miel y azúcar moreno. La proporción adecuada son dos cucharadas de miel por una de azúcar moreno. Removemos bien y frotamos el cuerpo con esta mezcla. Aclaramos en la ducha y, tras secar, se aplica la hidratante habitual.

Pies: La vaselina pura que venden en farmacias es la mejor y más efectiva solución. La aplicamos sobre los talones y parte de los dedos, masajeamos un poco para que penetre el producto y ponemos calcetines, lo podemos hacer por la noche y dejarlos hasta el día siguiente, o podemos hacerlos mientras estamos ocupados en otra actividad durante el día.

Manos: En estos días que las estamos lavando mucho y estamos teniendo problemas de dermatitis (las cutículas también sufren mucho) un remedio casero que funciona muy bien es hidratarlas con aceite de oliva.

Toxinas: Darnos baños de sal con agua caliente durante 10-15 minutos nos ayuda a eliminarlas y también drenar líquidos.

Abdomen: Si quieres reducir algún centímetro o combatir las cartucheras, aplica crema anticelulítica que tengas en casa, envuélvete en film y deja actuar durante 30 minutos. Vas a empezar a notar que tu cuerpo comienza a sudar, lo que significa que estás eliminando líquidos y, con toda seguridad, algún centímetro.

Cabello: Tritura un aguacate junto con aceite de coco y haz una masa homogénea antes de mezclarlo con tu mascarilla de pelo. Aplícala, envuelve el pelo en film transparente y ponte a realizar otra tarea o sencillamente a descansar durante 1 hora. Este truco tiene base científica, ya que el aceite de aguacate, junto con el de coco, son los únicos capaces de penetrar realmente en la fibra capilar y repararla.