Nunca te peines así, parecerás mucho más mayor

Seguro que muchas veces te has mirado al espejo y te has sentido más mayor de lo que pone tu DNI. Es entonces el momento de pararse, hacer un estudio y ver qué rutinas debes desterrar de tu día a día. En ocasiones es el maquillaje, y en otras, el cabello, que peinas por costumbre de una determinada manera que no te favorece en absoluto y que envejece tu rostro. No solo olvidamos teñirnos las raíces, además cometemos otros muchos errores que nos suman años. En cope.es hemos hablado con la estilista Alma Luzón, con más de 15 años de experiencia en el mundo capilar y nos desvela algunos. Toma nota:

COLORES OSCUROS Y APAGADOS

Los colores oscuros, opacos o apagados pueden hacer que tu rostro parezca más envejecido. Los reflejos suavizan las facciones, además de crear más textura en melenas con poco cuerpo.

RUBIOS APAGADOS

Otro tono que se desaconseja son ciertos rubios apagados u homogéneos, que restan naturalidad y añaden más edad.

POCO O DEMASIADO VOLUMEN

También puede parecer que un rostro está más envejecido con peinados sin volúmenes. También, si nos peinamos con demasiado volumen y con el cabello 'muy colocado' , el resultado es una apariencia de más años y poco natural. Los efectos “despeinados” ayudan a parecer más joven.

ONDAS SURFERAS PERO CON CUIDADO

Son una de las tendencias de la temporada, pero ojo. Si se utilizan herramientas de peinado como planchas o tenacillas hay que tener cuidado en no dejarlas demasiado marcadas, ya que hacen que podamos parecer más mayores.

¿PERMANENTE?

Otro peinado que se desaconseja si se quiere parecer más joven es la permanente de siempre que hace rizos pequeños, con ella el cabello pierde brillo y se debilita.

CARDADOS

Los recogidos con mucho volumen o muy cargados tampoco son una buena opción.

CANAS

Seamos partidarios de ellas o no, hacen más mayor. Cuando nos tiñamos el cabello debemos tener en cuenta que usar colores muy apagados -efecto canas-, con tonos grises o azules, suma años.

RAYA MARCADA

También ayuda a parecer más mayor el peinarse con raya marcada a un lado con flequillo muy marcado, y ahuecado.

MELENAS MUY LARGAS Y MUY CORTAS

En ocasiones pueden hacer aparentar más años las melenas muy largas y lisas o los cortes cortos muy marcados.