La decoración de tu casa puede hacerte más feliz con este sencillo detalle: elige este color

Emociones e interiorismo van de mano. De hecho esta sinergia tiene un nombre; neurointeriorismo, que viene a ser la forma en la que adaptamos la decoración de los espacios que nos rodean a nuestra psicología de forma que ganemos en felicidad, salud mental y productividad.

Fabricamos más oxitocina y serotonina, relacionadas con la relajación y el disfrute, si nuestros entornos son agradables



Este interiorismo emocional investiga cómo influye el diseño, la luz, el color o la acústica en nuestro bienestar. "La ciencia ha demostrado que fabricamos más oxitocina y serotonina, -relacionadas con la relajación y el disfrute-, si nuestros entornos son agradables", explica a COPE.es, la interiorista Natalia Zubizarreta.

Estar en un espacio agradable y en el que nos sentimos bien repercute positivamente en nuestro estado de ánimo

Decorar el hogar a nuestro gusto va más allá de una simple casa bonita. "Estar en un espacio agradable y en el que nos sentimos bien, repercute positivamente en nuestro estado de ánimo. Un espacio luminoso, con plantas y colores armoniosos nos carga automáticamente de buenas vibraciones y nos ayuda a enfrentamos al día con mucho mejor humor".

Una iluminación deficiente "contribuye a la depresión y a otras deficiencias en el cuerpo

LA LUZ, DETERMINANTE

Lo más curioso, advierte Zubizarreta "es que no son tanto los objetos, materiales o colores los que determinan nuestro estado anímico, sino los elementos invisibles del diseño, como la luz, la distribución y la presencia de tonalidades claras, naturales, blancos". De hecho, la iluminación "es el gran modulador emocional". Si por ejemplo es deficiente, "contribuye a la depresión y a otras deficiencias en el cuerpo".

LA CASA, UN MAPA EMOCIONAL

Nuestra casa "es un mapa perfecto de nuestro subconsciente". Los espacios están ligados a las emociones y sentimientos porque los habitan personas, y en estos espacios se viven muchas situaciones, "algunas agradables y otras no tanto". "Personalmente, he tenido épocas de mi vida muy intensas y mi casa estaba sobrecargada de objetos y muebles -aunque el espacio fuera pequeño-. Ahora, más tranquila me inclino por pocos objetos, espacios más amplios y muebles más básicos, y ni antes era peor o mejor que ahora ni más o menos acogedor, era lo que necesitaba en aquel momento o lo me refleja mejor ahora".

Cada cierto tiempo debemos depurar nuestro hogar y desacernos de las cosas viejas

EL PODER DE LOS COLORES

Algunos estudios han demostrado que el color tiene una poderosa influencia en las emociones, el estado de ánimo y el estado mental, impacta en nuestros sentimientos y nos ayuda a sentirnos mejor. "Los tonos cálidos favorecen la sensación de alegría y dinamismo, mientras que los fríos transmiten serenidad, tranquilidad y relajación y son ideales para dar más amplitud a espacios pequeños y para fomentar la creatividad".

Vincular interiorismo y emociones no es una tendencia, es una forma de entender la decoración

ADIÓS AL MAL HUMOR

Todos buscamos un hogar agradable donde nada más abrir la puerta podamos dejar los problemas fuera y encontrar un remanso de paz. Para lograrlo debemos saber cómo organizar los espacios."Las habitaciones pequeñas, oscuras, de escasa ventilación y desordenadas pueden provocar situaciones de bloqueo, falta de concentración e, incluso, afectar a nuestro estado de ánimo provocando mal humor".

La acumulación representa "las malas energías". Por ello, "se deben evitar los espacios desordenados y repletos de cosas que no utilicemos. Por eso recomienda la interiorista que cada cierto tiempo, "depuremos nuestro hogar, desaciéndonos de las cosas viejas, rotas o poco funcionales, para permitir el paso de las buenas energías".

Las formas curvas son siempre más amables y promueven el bienestar





¿CÓMO SER MÁS FELICES?

Recomienda Zubuzarreta paletas de colores poco saturadas que no alteren en exceso visualmente. "Lo ideal es una base neutra (paredes, techos, suelos…) donde damos los toques de color en menor medida en zonas puntuales y con el mobiliario y estilismo".

Las carpinterías oscuras, salvo en contadas excepciones como proyectos que realmente lo requieren por su singularidad y casas muy amplias, "entristecen y restan energía".

Las formas curvas "son siempre más amables y promueven el bienestar".

Equilibrio en la distribución para que los espacios queden acordes a las necesidades de los usuarios "sin perder espacio pero sin recargarlo".

Para Natalia, el uso de madera natural es algo "terapéutico", al igual que materiales naturales como los linos, fibras naturales, algodones… "Lo natural en nuestros interiores aporta calma y serenidad".

Las plantas ayudan a introducir la naturaleza en casa. "Siempre mejor naturales y el Feng Shui no recomienda flores secas muertas- sino artificiales o naturales".

Tanto los televisores como aparatos electrónicos de gran tamaño "perjudican el flujo de la buena energía en casa e impiden el descanso pleno. Por ello, es mejor evitar estos objetos y colocarlos en la sala o estudio, para mantener la tranquilidad y serenidad al momento de dormir".

Y por último, tener muy presente que menos es más. "Apostar por el minimalismo cálido, una apuesta asegura de buen humor".