El truco infalible para acertar con el tono de maquillaje que te va

¿Demasiado oscuro o demasiado claro? ¿Sientes que la base de maquillaje no se funde bien con tu rostro? Puede que no hayas tenido en cuenta el subtono de tu piel, ¿verdad?

"A la hora de escoger una base de maquillaje hay que tener en cuenta el subtono de la piel, no el tono. Éste último puede ser claro u oscuro, puede variar dependiendo de la estación del año o la exposicion solar. Lo que no va a variar nunca es el subtono de la piel. El subtono hace referencia a la temperatura o calidez de la piel. Si no escogemos el subtono adecuado, jamás conseguiremos que la base se funda con la piel del rostro", explica la maquilladora Cristina Lobato.

Frío, cálido o neutro. ¿Cómo identificar correctamente el subtono de la piel?

El subtono se puede dividir en tres tipos: frío, cálido y neutro.

- Subtono frío: pieles que se enrojecen con facilidad, reactivas o sensibles al sol. Son pieles finas, claritas y rosadas.

Las bases de maquillaje adecuadas para este tipo de piel son de subtono rosa.

- Subtono cálido: pieles con pigmentaciones amarillentas o doradas. La inmensa mayoría de las españolas entran dentro de esta clasificación ya que tienden a ser más cálidas.

Las bases de maquillaje adecuadas para este tipo de piel son de subtono amarillo.

- Subtono neutro: pieles que pueden presentar zonas con diferentes pigmentaciones. Son pieles más beige.

Las bases de maquillaje adecuadas para este tipo de piel son de subtono beige.

Trucos para acertar con el tono de la base de maquillaje de una vez por todas

1. ¡Cuidado con la oxidación!

A la hora de escoger una base de maquillaje para una piel neutra o cálida, hay que tener muy en cuenta lo equilibrada que está.

"Si tienes un subtono neutro o un subtono cálido pero tu piel es muy grasa, tienes que tener mucho cuidado con los subtonos amarillos porque aparentemente se pueden fundir muy bien con tu tono de piel pero con el paso de las horas puede subirse a un tono más anaranjado", aclara Lobato. ¿Qué ha sucedido? La pigmentación de la base de maquillaje se ha oxidado al estar en contacto con el pH ácido y el sebo de una piel grasa. Al oxidarse, siempre tiende a quedarse más naranja.

"Si tienes un tono neutro o cálido pero tu piel es grasa, intenta escoger un subtono más neutro o beige para evitar esa oxidación naranja", recomienda la maquilladora.

2. ¿Qué significan las letras y los números?

Todas las bases de maquillaje suelen llevar letras y números: La letra indica el subtono y el número se refiere a la tonalidad de más claro a más oscuro.

C es para un subtono cálido que tira al amarillo.

NC es para un subtono cálido pero más dorado.

N es para un subtono neutro que tira a beige.

NW es para un subtono neutro que tira más a frío que a cálido.

W es para un subtono frío.



3. Ni en la muñeca ni en el dorso de la mano.

La base de maquillaje hay que probarla en la zona de la mandíbula en dirección hacia la oreja. En este punto es donde mejor podemos ver el color. "Recomiendo siempre probar tres bases del subtono que tú consideres que es el tuyo y al fundirlo, el que se esconda con la piel y no se vea, ese es el tono que tienes que escoger", explica Lobato.

4. ¿Cómo sé si el subtono escogido es el correcto?

Cuando no hay contrastes de color con la piel, es decir, cuando no se ve el cuello de un color y el rostro de otro.

¿Quieres conocer más noticias sobre belleza? Escúcha todos los programas de COPE Cool, el PODCAST de tendencias de moda, belleza y decoración de COPE

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 28 de COPE Cool (7/08/2020) La diseñadora Juana Martín, cómo evitar la caída de pelo y los 'must' de las instagramers, en COPE Cool

Entrega número 27 de COPE Cool (23/09/2020) Robber Rodríguez, el talento revelación de la moda, manchas de la piel o Esther Cañadas en Vogue, en COPE Cool

Entrega número 26 de COPE Cool (9/09/2020) Slow Fashion con Modesto Lomba, baby botox, maskné y maquillajes fluidos para las mascarillas o el maquillaje de las celebrities en los fetivales de cine marcados por el covid-19

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz