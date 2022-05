Los colores y tamaños de moda de las gafas de sol con los que protegerás tus ojos este verano

Cuando empieza el buen tiempo, con la llegada de la primavera y, sobre todo el verano, son muchas las precauciones que hemos de tener con el sol y cuidar nuestra piel y cuerpo y no sufrir algunos problemas como quemaduras, irritaciones, insolaciones…

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de cuidar nuestros ojos. La mejor manera para hacerlo es protegerlos con unas gafas de sol para evitar que el sol pueda dañarlos. Aunque no todas las gafas de sol sirven y hemos de tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de aquirirlas. Además, también, conocer las tendencias que se llavan este año para estar en consonancia y no...

Para saber qué tipos de gafas se llevan este año, en COPE COOL hablamos con Juan Carlos Mora, óptico y optometrista de Óptica Roma “nos dice que tras estos años de pandemia, en los que la gente apenas se podía poner las gafas de sol por la mascarilla, se ha vuelto a comprar gafas de sol con más alegría y eso es algo que se han dado cuenta los fabricantes y han sacado mucho más color”.

Así pues este año se apuesta, la tendencia, es “la gafa grande, de color y de pasta. Además, los clientes también nos piden cristales más claros”. En cuanto a los colores de este año destacan “los verdes y los rojos, que vienen más intensos”.





IMPORTANTE: COMPRA SIEMPRE GAFAS HOMOLOGADAS

Por eso, a la hora de comprarnos unas gafas de sol han de ser homologadas, y sin duda, lo que ofrece garantía de que así sea es “comprarlas en una óptica”, como nos dice Mora y que ratifican desde la FEDAO "el problema al utilizar gafas de sol no homologadas reside en que la lente, que cuenta con un tinte que la oscurece, haciendo que la pupila se dilate más, y al no disponer de filtro de luz UV, los rayos penetran en mayor medida hasta la retina”.

El óptico nos explica que a la hora de adquirir unas gafas lo primero que tenemos que fijarnos es “que tenga el certificado de la Comunidad Europea que es el que nos garantiza que todos los componentes cumplen con la normativa”. Y, en segundo lugar “es fundamental comprar gafas de calidad, que lo que hagan es absorber la luz ultravioleta, que nos proteja de la luz mala del sol”. Y es aquí donde el optometrista nos explica que “una cosa es el sol que nos molesta y otra cosa es la luz ultravioleta del sol que realmente la dañina.”

El etiquetado debe llevar obligatoriamente los siguientes datos

CE . Mediante este marcado el fabricante se compromete a cumplir los estándares europeos de seguridad y calidad. Pero ten en cuenta que el símbolo "CE" no implica que se haya pasado ningún control, y además es fácilmente falsificable.

. Mediante este marcado el fabricante se compromete a cumplir los estándares europeos de seguridad y calidad. Pero ten en cuenta que el símbolo "CE" no implica que se haya pasado ningún control, y además es fácilmente falsificable. Categoría del filtro solar. Debe incluirse siempre en la etiqueta para saber en qué situaciones son recomendables las gafas de sol. Van de 0 a 4 en función del grado de protección frente a los rayos UV.

Categoría Tipo de luminosidad Ejemplos de usos indicados 0 Muy baja Para interiroes o esapcios semicubiertos, días nublados y con poca luz 1 Baja Días con luz no muy intensa 2 Media Para caminar por ciudad en un día soleado 3 Fuerte Para ir a la playa 4 Muy fuerte Para ir a la nieve o mar abireto. NO aconsejables para conducir

Información sobre la protección ultravioleta . El consumidor tiene derecho a saber en qué medida (o porcentaje) las gafas de sol que va a comprar le protegerán de los rayos UV.

. El consumidor tiene derecho a saber en qué medida (o porcentaje) las gafas de sol que va a comprar le protegerán de los rayos UV. Identificación del fabricante o distribuidor.

También deben indicar la norma europea de referencia .

. Tipo de embalaje adecuado para su protección.

Instrucciones de uso y de conservación y las advertencias de seguridad (por ejemplo, si no son aptas para conducir, debe figurar la leyenda «No conviene para la conducción de automóviles y usuarios de la carretera» o el pictograma correspondiente).









LENTES POLARIZADAS

Algunas de las dudas que tenemos a la hora de comprar nuestras gafas de sol es si hacerlo o no con lentes polarizados, pero ¿qué y para qué sirven las lentes polarizadas?

“Lo que nos quitan son los reflejos que vienen del suelo. Por ejemplo, vamos conduciendo y nos quietan el reflejo del asfalto, vamos andando por la playa el reflejo de la arena del mar o incluso esquiando el reflejo que se produce la nieve..." nos cuentaJuan Carlos.

Al quitarnos ese reflejo asegura el optometrista que “conseguimos estar más relajados, se ve más nítido y te da más comodidad su uso, ves un poco más transparente todo”.

LOS COLORES DE LOS CRISTALES

Una de las características más atractivas en las gafas de sol es la amplia gama de colores de cristales que existe. Pero cada una tiene su función. Alicia Escuer, directora técnica y de formación de Óptica & Audiología Universitaria, afirma que "no se trata simplemente de un tema estético, sino que cada color tiene sus propias características.

No te debes dejar engañar por el color de las lentes. Algunas blancas filtran el cien por cien de las radiaciones ultravioletas mientras que otras más oscuras no permiten que la luz pase correctamente, lo que favorece una mayor dilatación pupilar y, como consecuencia, un incremento de la radiación UVA que recibe el ojo".

Cristal marrón

Las más recomendadas para deportes al aire libre, no altera la percepción de los colores y reduce el cansancio visual, ya que mejora el contraste y filtra las radiaciones azules. También se recomienda este color para las personas operadas de cataratas o cirugía refractiva y miopes.

Cristal gris

Las más versátiles, puesto que alteran menos la percepción de los colores y son adecuadas para todo tipo de situaciones. Los cristales grises reducen la fatiga ocular, por lo que son ideales para conducir.

Cristal verde

Se recomienda para deportes náuticos y de invierno, ya que reduce la luminosidad sin interferir en la claridad de visión y alteran la percepción de los colores de manera muy mínima. Son adecuadas para hipermétropes.

Cristal amarillo

Ofrecen una gran luminosidad y contraste, aunque no son adecuadas como lente solar. Se pueden utilizar en condiciones de poca luminosidad, como la conducción al amanecer, anochecer o cuando hay niebla; sin embargo no se recomiendan para conducir en días soleados ya que puede provocar errores en la percepción de las luces rojas y verdes de los semáforos y pueden resultar adecuadas para algunas enfermedades de retina.

Cristal naranja

Tampoco se recomiendan para el uso solar, sólo para días con cielos nublados, niebla o poca luz, e incluso para la conducción nocturna. Este color aumenta más el contraste que las gafas de cristal amarillo.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD DEBEN LOS NIÑOS UTILIZAR GAFAS DE SOL?

“El mismo día que le vas a poner el gorrito y la crema solar, ese es el día que tiene que ir con gafas de sol”, eses es lema que llevan a cabo en Óptica Roma.

“Nosotros aconsejamos que a partir de los 4, 5 ó 6 años ya se empiece a poner a los niños las gafas, también hay que en cuenta que un niño antes de esa edad apenas te va a dejar que le pongas gafas sol porque te las tira, salvo en ocasiones muy concretas como enfermedades o problemas visuales”.

CÓMO CUIDAR TUS GAFAS DE SOL

Desde la OCU nos ofrecen los siguientes consejos para mantener nuestras gafas de sol en buen estado y nos duren más tiempo

Mantenlas limpias. La mayoría de fabricantes incluyen una gamuza; utilízala para eliminar las partículas de polvo y suciedad de las lentes (recuerda lavar periódicamente la gamuza). También puedes emplear las toallitas húmedas (y productos similares) que venden para este fin.

Si las gafas están muy sucias, puedes lavarlas con agua y jabón y secarlas con cuidado para que no se rayen.

Usa la funda: es la mejor manera de guardarlas. Evita meterlas directamente en el bolso, en el maletín o en la chaqueta, ya que se pueden doblar, quebrar o arañar.

Procura no dejarlas dentro del coche en verano. Las altas temperaturas podrían llegar a estropearlas o deformarlas.

Utiliza las dos manos para ponértelas y quitártelas. Si lo haces con una sola mano puedes deformar la patilla.