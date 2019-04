Tamara Falcó cuenta a COPE Cool su secreto de belleza

Tiempo de lectura: 1



Tamara Falcó es uno de esos personajes de los que se dice que "siempre es noticia" y lo es desde que nació, no en vano es hija de la número uno entre las "celebrities" de nuestro país, de la que fuera una de las primeras 'influencers' como nos contaba el 'modista' Lorenzo Caprile en los reportajes de 'Yo y mi mundo' para cope.es.

Le gusta la moda y ha creado su propia marca 'by Tamara Falcó'. Colecciones de pocas prendas, básicas, no precisamente "low cost" pero tampoco de lujo. Muy comentada es su camiseta 'Mario' 100% de algodón orgánico, inspirada en un libro de Mario Vargas Llosa (como no podría ser de otra manera) 'Las travesuras de la niña mala'.

En belleza es noticia por haber sido imagen de 'Sisley Youth', un nuevo proyecto con el que está muy satisfecha, según ha contado a COPE Cool. Tamara nos ha desvelado que entre sus cuidados de la piel dedica especial atención a la "limpieza", incluso que de vez en cuando se realiza una limpieza más profunda en una centro especializado. Utiliza tónicos y le gusta especialmente la mascarilla de rosa negra.