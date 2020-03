Aprovechar la vida cada minuto

En este 15 programa de Artesanos de la Fe” de nuestra 2ª Temporada charlamos con María Requena, enfermera que padece un cáncer de mama metastásico en estadio IV. Su testimonio es un canto a la vida en un momento en el que se plantea la aprobación de la eutanasia. Dice que cuando una persona que padece una grave enfermedad pide la muerte, es porque todo lo demás ha fallado y por lo tanto es un fracaso, no de la persona que sufre, sino del sistema, que no ha sabido cuidarla como se merece en esa situación. No hay voz más autorizada que la suya que como enfermera ha visto situaciones muy dolorosas, ha acompañado a enfermos y familiares en sus últimos días y ha podido aplicar todo lo que había aprendido en el máster de cuidados paliativos.

En el tiempo de lectura te presentamos el libro “Eutanasia: un análisis a la luz de la ciencia y la antropología” editado por Rialp, escrito por el Dr. Manuel Martínez-Sellés, catedrático en la Universidad Europea de Madrid y Jefe de Sección de Cardiología en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, además de Vicepresidente del Comité de Ética Asistencial de este centro hospitalario. Desde su contacto diario con el dolor, el autor trata en esta obra la muerte, los trasplantes de órganos, la sedación, el coma o el estado vegetativo, el ensañamiento terapéutico, el suicidio asistido y los cuidados paliativos, adentrándose de este modo en el actual debate acerca de la dignidad y la libertad de elección, la calidad de vida y el sentido del sufrimiento.

En los minutos musicales nos acompaña César Hidalgo, quien acaba de publicar su tercer disco, “Alma Guerrera”, con el que quiere luchar contra el conformismo, la desesperanza, el orgullo, el egoísmo, la mentira, la indiferencia, o la falta de valores que tiene nuestra sociedad