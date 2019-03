Abrazar la vida con pasión

Tiempo de lectura: 1



En este 15º programa presentaremos un nuevo testimonio en torno a la defensa de la vida de los más débiles. Mariana y José son padres de dos niños con síndrome down, Marianita y Jaime. Son criaturas limpias de corazón, transparentes de pensamiento, abiertas a dar y recibir amor; son ángeles enviados del cielo que traen consigo una misión para sus familias. Además, hablaremos con Consuelo Junquera, psicóloga y religiosa, sobre su libro “Convivir. Gozo y desafío” editado por San Pablo. Nos recuerda la autora que no sabemos convivir porque no hemos aprendido a amar; nos mantenemos en una etapa de inmadurez afectiva. Una obra que describe las grandes etapas del crecimiento personal hacia el amor que da la felicidad. Y en la recta final estará con nosotros Puy Araújo, una de las vocalistas de Aim Karem, grupo musical nacido como proyecto de evangelización de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, que nació en el año 2000 con el objetivo de anunciar la Buena Noticia de Jesús a los más jóvenes. Nos presentará su nuevo disco, el octavo, “Fuego y abrazo”.