Episodio 1: Un voto por una marquesina y un paso de cebra

Después de una vida cargada de baches y dificultades Ana Lucía, Charo y Josefina se han ganado el derecho a pedir mejoras en un barrio, el de Hortaleza, en Madrid, que está lejos de la atención de los políticos. Ellas no quieren lujos ni promesas que no se vayan a cumplir. Se conforman solo con un paso de cebra y una marquesina para no mojarse mientras esperan al autobús.