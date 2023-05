Episodio 6: Cartas, charla, baile…y política. La campaña entra en la residencia de Jesús y compañía

Por la política no discuten, aunque sigan haciéndolo sobre fútbol. Pero esto no quiere decir que las elecciones no les interesen. El 28M, algunos saldrán de su residencia de mayores para votar en el colegio de al lado. Otros se irán con sus familias a un colegio del barrio en el que vivieron tanto. Son María, José Luis, Jesús, María Ángeles (que es su novia)… Un maravilloso comité de sabios