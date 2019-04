The Pretenders, Bruce Springsteen y Bread en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha presentado esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' con lo que ha denominado “algo más llevadero, una cosa normalita que llevarse a la boca”, con The Pretenders y su Don't Get Me Wrong.

“Ya saben que pueden escuchar 'Radio Carlitos Deluxe' en COPE.es porque ahí vas a encontrar, por ejemplo, la reproducción de una canción en la que servidor le hace los coros a Bruce Springsteen... Y tiene explicación, año 2003, servidor y unas 120.000 personas cantando”, ha comentado Herrera para presentar Waitin' On A Sunny Day, de Bruce Springsteen.



“Estamos esperando también a que llegue un día soleado mañana por la mañana, pero entre que llega y no llega me voy con unos tipos, seguramente muchos ya se han olvidado de ellos, era una banda de un tipo llamado David Gates, y se hacían llamar Bread”, ha recordado Herrera, y ha pinchado la canción Everything I Own.



“Y qué me contáis de un tipo, vamos... si hay alguien que conozca a este, ya directamente me levanto y dejó el programa que vaya solo. Por favor quién se acuerda de Peter Sarstedt y su Where Do You Go To My Lovely”, ha dicho Herrera.



“Y si muchos de nuestra generación no se acordaban de este. Imagínate con el que viene a continuación. Este tipo que durante siete u ocho años escribe cinco o seis canciones que las canta todo el mundo, que las escucha todo el mundo a todas horas. Este fue su primer single en el año 1971. Estoy hablando de Lobo, con su single Me And You And A Dog Named Boo”, ha presentado el comunicador.

“Algo que conmovió a todos es este disco de mi querido Neil Young. Un poquito de Neil Young todas las semanas, un poquito de energía, algo aunque sea un suspiro, un volar por encima de una canción, encontrar en cualquier recodo de las palabras de la noche del sábado al domingo... Es Harvest Moon, de Neil Young”, ha bromeado Herrera.