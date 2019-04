Sting, Neil Young y Meat Loaf en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha presentado esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' diciendo “se me ha ido la mano escogiendo la música; es muy difícil que en una noche de sábado escuches estas maravillas en otro lugar”. Ha empezado con una gran canción de Meat Loaf. ¿Su título? 'Los angeloser'

Más tarde, ha continuado afirmando que “es todo un prodigio de organización, de capacidad técnica y de sacar la voz de un concierto y de volver a ponerle la orquesta por debajo”. Herrera se estaba refiriendo a la Royal Philarmonic Orchestra. El año en que Elvis murió, y en un mismo disco que tenía una canción que el comunicador ha calificado como “una delicia”.

Después, prosiguió con “la conmovedora historia de Sting, bailando un vals con una escoba”. Una comedia musical de Sting, que se titulaba 'The night, the pugilist learned how to dance'.

En el reproductor de música de Carlos Herrera también hay hueco para temas tan espectaculares como 'All those dreams', de Neil Young.

Finalmente, el comunicador ha cerrado la sesión de este sábado con 'Exodus', de 'The Biddu Orchestra'.