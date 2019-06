Roxy Music, Rusty Young y ZZ Top en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

“La colección de canciones que durante este rato se escuchan aquí, en la radio, para pincharte a los mejores, a algunos ya olvidados y otros no conocidos que merecían conocerse mejor, otros que fueron números uno rutilantes, impresionantes totales y absolutos... Todo ello que además también se puede escuchar en el podcast cuando uno quiera. Tranquilamente uno se baja 'Radio Carlitos Deluxe' de COPE.es, se lo pone el domingo por la tarde, el lunes a mediodía o cuando le dé la gana”, ha empezado diciendo Herrera para presentar una canción de Roxy Music: Over You.





“La gente de Roxy Music eran gente con clase. Nada que ver con el sonido californiano de un individuo llamado Rusty Young”, ha explicado Herrera antes de hacer sonar la canción Crazy Love.

“¿Os acordáis? Seguro que sí porque los oyentes de 'Radio Carlitos Deluxe' tienen buena memoria, buena cultura familiar y musical. ¿Por qué digo familiar? Porque estos eran tres hermanos”, ha dicho Herrera para poner la canción Brother to Brother de Van Zant.



Seguido, Herrera ha querido poner una canción haciéndose una pregunta. “Uno se va a buscar alguna canción de Paul McCartney y se pregunta: ¿cuál fue la primera canción que grabó Paul McCartney con sus amigos después de haberse separado los Beatles?”, ha dicho el comunicador para presentar Another Day.



“En 'Radio Carlitos Deluxe' yo no sé si algún día habíamos escuchado esta canción que está dedicada a un prostíbulo de una ciudad, de un pueblo de Texas, pero por si acaso la escuchamos. Son los grandiosos, enormes, ZZ Top”, ha celebrado Herrera al pinchar La Grange.