R.E.M., The New Seekers y Paul McCartney en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha presentado esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' con mucha rapidez y sin extenderse demasiado en presentaciones para que los oyentes puedan disfrutar de esta hora de música. Y lo ha hecho con R.E.M. y su canción, What's The Frequency, Kenneth?





“Es una canción con historia. En el año 1986 Dan Rather, que era un exitoso conductor de programas informativos norteamericanos, salía de la televisión, se iba andando a tomar un vaso y de repente llegó un energúmeno que le cogió por las solapas y le dijo “¿cuál es la frecuencia, Kenneth?” (What's The Frequency, Kenneth?). Entró en irá y le empezó a golpear, a patearlo en el suelo... Pudo salir un portero de una casa vecina y el otro hecho a correr. Bueno, cuando le preguntaron a Dan Rather sobre el caso dijo que no tenía ni idea de quién era ese tío. Pero esa frase empezó a circular como un chascarrillo, como una cosa de chiste, hasta que la cogió la gente de R.E.M.”, ha recordado Herrera la historia de la canción.

Tras esta espectacular historia, el comunicador ha querido cambiar el rumbo para pincha un poco de Paul McCartney y su Got to Get You into My Life.

“Y en lo que consiste este programa es en cambiar completamente de un momento a otro. Como todos los programas de radio que, además, se emite música que rompe la cintura”, ha comentado Herrera. Tras ello ha puesto una canción mítica realizada entre Paul Anka y David Foster, y acompañados por Peter Cetera: Hold Me Till The Morning Comes.

“A veces nos acordamos de pequeñas canciones de amor fraterno y felicidad completa. Los chicos con unas cuantas velas en lo alto de una colina cantando una canción, un poquito boba, pero deliciosa que fue un gran pelotazo en el mundo los músicos”, ha bromeado Herrera para presentar Teach The World To Sing, de The New Seekers.