Radio Carlitos Deluxe 1x05: Del rock de Ian Dury al "arrullo" de Helen Reddy

Capítulo número 5 de esta primera temporada de 'Radio Carlitos Deluxe'. Como si fuera una de las series que triunfan en las nuevas plataformas, Carlos Herrera ofrece a los oyentes de COPE la música idónea para cada madrugada del sábado al domingo, entre la 1.00 y las 2.00 horas. "Piezas para no olvidar", como ha señalado en el último programa.

La primera pista de su reproductor nos ha traído a Ian Dury, de quien, ha dicho Herrera que "hay que reconocer que dejó muchas cosas extraordinarias", un actor y cantante que combinó en los años 70 punk, rock, funky y new wave.

De Dury ha pasado a "un tipo maravilloso": Solomon Burke, "un pastor de Filadelfia que no había tenido excesivamente el éxito, hasta que entre 2006 y 2010 estalló y creció", como ha recordado Carlos Herrera, quien, acto seguido, ha reconocido y recordado cómo bailaba, "fascinado", canciones como Shaft, de Isaac Hayes:

Este tema del músico de Memphis (Estados Unidos) es de 1972, como la siguiente canción en 'Radio Carlitos Deluxe', aunque versionada por West Coast en 1998: Alone Again.

"Tengo por aquí a un tipo que llevo cinco semanas queriendo traer. Un figura:

"Para que uno deje todo lo que está haciendo ahora y escuche", así ha presentado Herrera el tema How I Will Say I Love You, de Tony Desare, un "magnífico" pianista de jazz que ha ido de club en club, y que incluso ha hecho musicales en Broadway:

En la misma línea, Herrera nos ha pinchado "el arrullo de una mujer llamada Helen Reddy" y su canción You're My World: