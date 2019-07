Jackson Browne, Bruce Springsteen y Joe Cocker en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

“Es un placer estar aquí una noche más para escuchar piezas inmarcesibles de la historia de la música como este, Stay. Como esta versión muy especial del año setenta y nueve de el autor, Jackson Browne, con Bruce Springsteen”, ha comenzado presentando Herrera.

“'Radio Carlitos Deluxe' una noche más inaugurando un buen momento musical y ahora soltando una pieza que ha tenido, no pocas versiones, pero que esta casi me gusta tanto como la original”, ha dicho Herrera para presentar a Joe Cocker, con la canción Could You Be Loved.



“Lo último que yo le pille fue esto con una serie de gente, la verdad, sobradamente buena. Con un sonido elegantísimo nos acompañó Lionel Richie a lo largo del año 2012/2013. Porque esto ya puede tener tranquilamente cinco o seis años. No hay nada que envejezca tan pronto como la música. No pasa nunca el tiempo tan rápido por nada como por cualquier disco que creemos que hace 4 días había aparecido, y no hacía 4 días que había aparecido... vaya, vaya, vaya”, ha recordado irónicamente el comunicador para poner la canción: You Are The Sun, You Are The Rain, de Lionel Richie.



“Tan solo queda un paso, decía Paul Simon, para el encuentro entre madre e hijo. Tan solo queda un momento. Las canciones de Paul Simon, especialmente las de conflictos familiares, son muy curiosas. Parece que este tuvo algo raro en su relación con mamá. O no se llevaba bien con mamá o se llevaba de una manera rara, y eso le condicionó porque hay varias canciones en las que hay que meterse en las letras de Paul Simon para entender que hay por detrás”, ha dicho enigmático Herrera para poner a Paul Simon y la canción Mother and Child Reunion.