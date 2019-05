Diana Ross, Level 42 y Van Morrison en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.



El comunicador ha vuelto a empezar el programa insistiendo en el motivo que le trajo a COPE. “El verdadero motivo por el que vine a COPE era para hacer este programa, pero luego me liaron y me dijeron que me quedase por las mañanas para ocupar un hueco y como soy muy fácil y no se decir que 'no'...”, ha comentado de manera irónica Herrera. Tras la broma ha dado paso a la primera canción de la noche, I'm Coming Out de Diana Ross.



“Nadie podrá negar que este sonido puramente de los años 80, concretamente esta es del año 86. Sonido de hombreras y de como dice nuestro técnico Eduardo, de pelo muy cardado. La verdad, no me entusiasma el sonido de los 80, pero hay algunas piezas como esta que no está nada mal”, ha comentado Herrera para presentar a Level 42 y su Lessons In Love.



“Maravilla de las maravillas. Esto lo grabo en el 83 Van Morrison el solito. Y en el 2015 junto a George Benson, que tanto le pega esta canción. Cualquier cosa que toque Van Morrison va a ser una cosa bien hecha, va a llevar todo el sello impregnado de esa personalidad pegajosa que le da a cualquier cosa que haga Van Morrison”, ha presentado con sentimiento el comunicador al pinchar a Van Morrison y George Benson, con Higher Than The World.

Seguido, Herrera ha querido poner una canción aconsejada por su hijo, Alberto Herrera, de dos hermanos con un “talento del carajo”. Son Lawrence y su tema, Probably Up.



“Y este Probably Up nos da paso a otro tipo, que también he robado el catálogo filial, pianista y vocalista excepcional que se llama Matt Duncan”, ha dicho el comunicador para dar paso a la canción The Keys.