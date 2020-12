'Radio Carlitos Deluxe' dedica su programa a John Lennon a las puertas del 30 aniversario de su muerte

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas. En esta ocasión disfruta de clásicos como 'Alone Agair Or' de Calexico y 'Good Year For the Roses de Elvis Costello & The Attractions, en un programa dedicado íntegramente a John Lennon a las puertas del 30 aniversario de su muerte, que se conmemora este martes, 8 de diciembre.