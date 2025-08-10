Cuando conviertes tu tartamudez en tu mejor arma: 'La hora de Bustos y Cisneros' trae lo mejor de la temporada
Pilar Cisneros y Jorge Bustos presentan un espacio en el que descubrimos las mejores historias del año, como la de Joan, Pablo o Sofía.
Pilar Cisneros y Jorge Bustos presentan un espacio donde descubrimos las mejores historias de la temporada, como la de Joan, un monologuista que ha convertido su tartamudez en una virtud y fortaleza para su carrera en la comedia. O la de Pablo Sánchez Vergasa, quien a través de su ONG "Medicina Abierta al Mundo" ha creado incubadoras de bajo coste (Intreator) salvando la vida de más de mil bebés prematuros en países con menos recursos; el debate sobre la explotación de la mayor reserva de oro de Europa en Tapia de Casariego, Asturias, analizando sus pros y contras desde perspectivas económicas, ambientales y sociales; el fenómeno del resurgimiento del disco de vinilo en la industria musical, destacando su fabricación y su atractivo para las nuevas generaciones.
Bustos y Cisneros también nos traen la conmovedora trayectoria de Sofía, quien tras huir de una infancia de maltrato a los 14 años, ha logrado convertirse en educadora social y psicóloga, dedicando su vida a ayudar a otros menores en centros de acogida. Estas narrativas buscan inspirar a la audiencia a no dejar de creer en sí mismos y perseguir sus objetivos.