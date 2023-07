Ángel Expósito confiesa su pasado profesional antes de dedicarse a la radio: "Yo era uno de ellos"

Ángel Expósito es uno de los periodistas de referencia de nuestro país. Cada día, de 19:00 a 23:30 horas, el comunicador enciende 'La Linterna' para acercar la información a todos sus oyentes. Eso sí, contada por los verdaderos testigos de la realidad. Víctimas, afectados e implicados. Expósito pone a su disposición el micrófono de COPE para contar, para contarte a ti, qué es lo que está pasando, desde un punto de vista cercano. No obstante, la realidad es que detrás deÁngel Expósito hay una vida con muchos secretos que él ha confesado este sábado en el programa especial de COPE 'Lo que Nadie Sabe', con Gonzalo Zaballa y Juan Andrés Rubert.

El director de 'La Linterna' ha confesado su pasado antes de la radio y lo ha hecho de esta forma. Reproduce el siguiente audio para conocer el trabajo que tuvo el periodista antes de los medios:

Audio



¿Cómo es Ángel Expósito fuera de COPE?

El director de 'La Linterna' ha confesado que sus fines de semana son tranquilos. "Medio madrugo, no demasiado, pero no me quedo en la cama mucho tiempo". A continuación, tras llevar a su hija pequeña a tenis, suele desayunar y lo hace con tranquilidad. Eso sí, salvo que tenga previsto algún viaje con el programa. "A veces vamos al cine con la familia. Nos gusta salir a cenar. Normal y corriente", ha contado.

También hemos tenido la oportunidad de acercamos más al Ángel Expósito fuera de los micrófonos y ha contado el mensaje que le diría al Ángel de hace veinte años y al que le diría al del futuro: "Tuve un primer jefe cuando empecé a curar en esto, que me decía que tenía que currar como si fuera un becario, algo que intento cumplir a rajatabla". Un mensaje que también le diría a su yo del futuro.

Con respecto a sus viajes, Expósito ha admitido que uno de sus destinos frustrados es Moscú, ya que no les dejó la Embajada rusa. "Debemos ser los enemigos", ha contado. Por otro lado, un destino al que ha recomendado no ir es Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. "Un viaje durísimo, atroz. Periodísticamente interesante, pero una salvajada", ha asegurado. Por otro lado, un destino "no demasiado habitual" y muy "complicado" pero que llamó mucho la atención fue Damasco.

Ángel Expósito ha confesado también que lo último que hace antes de irse a dormir es apagar la radio, con Juanma Castaño, y lo primero que hace al levantarse es encenderla y escuchar el editorial de Carlos Herrera. Además, ha admitido que un personaje al que le gustaría entrevistar es al presidente ruso, Vladímir Putin: "Para decirle a la cara lo que pienso", ha agregado Expósito. Así las cosas, y en esta misma línea, el director de 'La Linterna' ha subrayado que de poder una pregunta al futuro sería "cuándo se va a acabar esta maldita guerra del psicópata de Putin".

A lo largo de la entrevista, también hemos podido conocer su lado más familiar y ha hablado de la adopción de su hija pequeña. "Yo tuve la suerte de entrar al quirófano en las dos cesáreas de nuestros hijos mayores, por lo tanto, quien lo sufre es ella. Es toda una experiencia y quien lo sufre y lo lleva dentro, y la locura hormonal antes, durante y después, son ellas. Pero en la adopción parimos los dos. Eso es muy particular. Lo viví como la aventura más increíble de mi vida", ha admitido.

Sobre su infancia, Expósito ha contado que era "un chaval muy de barrio". Pasaba mucho tiempo en la calle jugando, eso sí, "con muy buenas notas". Aún mantiene contacto con algunos compañeros del instituto. "Con los de la universidad no porque dejé de pisar la universidad en segundo de carrera", justo cuando comenzó a trabajar en Europa Press. "Iba a exámenes, eventos, pero con asiduidad y frecuencia dejé de ir". Reproduce el siguiente audio para escuchar la entrevista completa:

Audio