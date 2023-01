Por qué el cardenal Ratzinger apareció con mangas negras tras ser elegido Papa en lugar de una camisa blanca

En el mes de abril de 2005 el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido Papa con el nombre Benedicto XVI y salió al balcón de las Bendiciones del Vaticano como nuevo Sumo Pontífice, pero con un detalle que a muchos les llamó la atención. Bajo los puños podía verse unas mangas de color negro, las mangas concretamente de un jersey. Se trata de una rara avis protocolaria, ya que lo que es costumbre es que el nuevo Papa haga su aparición con las mangas de una camisa blanca.

Entonces, ¿por qué Benedicto XVI hizo su primera aparición en Roma con las mangas de un jersey negro? ¿Por qué el cónclave del Vaticano tardó sólo dos días y cuatro reuniones en elegir al cardenal Ratzinger como nuevo sucesor del apóstol San Pedro en la Tierra? Escucha la respuesta a estas preguntas en el tercer episodio de 'Benedicto XVI: El Papa de la Tormenta', un podcast original de COPE dirigido por Israel Remuiñán, que puedes reproducir en el siguiente audio.

Por qué el cardenal Ratzinger apareció con mangas negras



Tal y como explica en el episodio del podcast José Luis Restán, presidente de ABSIDE MEDIA, Benedicto apareció como un hombre frágil pero de voz dulce. “El hombre de aspecto tan frágil por otra parte, porque siempre ha sido frágil, con esa voz que te acaricia, casi sinfónica, algunos han hablado del Mozart de la Teología. Razón y belleza siempre han estado unidas y en su forma de decir las cosas siempre ha habido una belleza singular”.

Pero si algo llamó la atención a Juan Vicente Boo, ex corresponsal de ABC en el Vaticano, fueron las mangas negras del cardenal cuando salió al balcón y su significado: no esperaba salir elegido. “A mi me impresionó el jersey negro, porque sale allí como alguien que no esperaba absolutamente salir elegido, por lo que las mangas eran un jersey negro no una camisa blanca, que es lo habitual”, explica. Además, subraya las palabras de su autopresentación: “los cardenales han elegido a un humilde trabajador de la viña del señor, que es lo que él se consideraba”.









Por su parte, el biógrafo de Benedicto XVI, Pablo Blanco, comenta que “venía con esa fama de Panzer Cardinal, de gran inquisidor y rotweiller de Dios y, de repente, ven a un Papa tranquilo, un poco nervioso, y que aparece en el balcón de las Bendiciones con su jersey negro debajo”. “Con primeros planos de un hombre rezando, normal, de oración y que no tenía un gesto raro”, añade.





Por qué sólo tardaron dos días en elegir a Ratzinger



Benedicto XVI fue el segundo Papa más rápido en ser elegido por el cónclave del Vaticano. Pero, ¿por qué? Iago de la Cierva, ex director de Rome Reports explica la respuesta directa de muchos de ellos en ese momento: “Nos encontramos muchos cardenales diciendo que había varias cosas que le habían convencido”.









“La primera era que había gestionado las reuniones previas al cónclave resumiendo lo que había dicho cada cardenal sin revisar una nota y todo el mundo se identificaba. Era como si ese señor tuviese la Iglesia en la cabeza. Había tratado a todos por su nombre y, el tercer motivo, era que les había convencido mucho la homilía que pronunció en el funeral de Juan Pablo II. Los cardenales pensaron que era el Panzer Cardinal y se quedaron sorprendidos por el corazón que puso en el discurso. Además, consiguió convencer a todos de que no quería ser Papa”, concluye.