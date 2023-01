El gesto del cardenal Ratzinger con un guardia suizo que se había quedado sin sacerdote a dos meses de la boda

El ex director de Rome Reports y organizador de la JMJ de Madrid, Iago de la Cierva, desvela el gesto que tuvo el Cardenal Ratzinger antes de convertirse en Papa con un guardia suizo del Vaticano que se había quedado sin sacerdote para su boda a dos meses del enlace. Una anécdota de muchas que se recogen en el segundo episodio del podcast original de COPE, 'Benedicto XVI: El Papa de la Tormenta' centrado en el lado más personal del Pontífice y su relación con el resto del Vaticano.

Como explica De La Cierva, “el término 'Panzer Cardinal' venía de Alemania y caló porque él nunca ha prestado atención a su fama y no hacía nada para caer bien, pero tampoco nada para caer mal”. Pero, ¿era cierto el apodo? ¿se trataba de un cardenal que no era cercano con la gente? Escucha en el siguiente audio la anécdota con un guardia suiza que determinó el verdadero temperamento de quien terminaría siendo Papa.

El gesto de Ratzinger con un guardia suizo



“Nos encontramos con un guardia suizo y le preguntamos si había tratado al nuevo Papa cuando era cardenal y se le iluminó la cara: “Por supuesto, si me ha casado” Algo que no era normal”, recordaba Iago de la Cierva al director del podcast, Israel Remuiñán. Tal y como asegura el ex director de Rome Reports, esto fue lo que le contó el guardia:

“Yo estaba un día en un puesto de guardia y, de repente, recibí una mala noticia, que el obispo que me iba a casar, el capellán de la Guardia Suiza le había surgido un imprevisto y no me iba a casar. No sabía que hacer a dos meses de la boda”.

En esas pasó el cardenal Ratzinger que venía de saludar al Papa y le preguntó al ver que tenía mala cara si tenía algún problema o le pasaba algo: Tras explicarlo el cardenal, instintivamente, echó mano a su bolsillo, sacó una agenda pequeña que tenía, le preguntó el día y le dijo: “Pues lo tengo libre, ¿quieres que te case?”









Lo contrario a un Panzer Cardinal



Tal y como explica De La Cierva, esta anécdota define a un hombre que sería lo contrario a 'Panzer Cardinal', “una persona súper querida, que había trabajado con mucha gente, que había ayudado con muchos grandes y pequeños problemas de gente que trabajaba en la Iglesia y que la gente no sabía”, concluye.

¿Cómo un joven profesor de teología llega a convertirse en la mano derecha del Papa Juan Pablo II? ¿Cómo se erige en uno de los hombres más influyentes del mundo? El punto de partida lo encontramos en su deseo de ser profesor de Teología y en el papel que juega durante el Concilio Vaticano II. Sin ser consciente Ratzinger ha entrado ya en la espiral para convertirse en Benedicto XVI y para sufrir una persecución por parte de los medios.