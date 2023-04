La verdad sobre el tsunami de Huelva y qué consecuencias tendrá en la península: "Va a pasar"

Si eres ponedor desde hace tiempo sabrás que somos un programa donde no nos gusta ser alarmista. Todo lo contrario. Y cuando vemos alguna cuestión que puede causar dudas o preocupación intentamos buscar soluciones a través de la voz de los expertos. Dicho esto, te cuento que los geólogos de nuestro así afirman que en algún momento va a haber un tsunami en la zona de Huelva. Tanto es así que en esta provincia existe el plan Tsunami Huelva impulsado desde el ayuntamiento de la propia ciudad en colaboración con los bomberos del parque municipal y Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF). Para conocer mejor cómo está la situación el Pulpo ha charlado con Francisco Manuel Alonso Chaves, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva.



“En 1755 hubo un terremoto, ese terremoto desconocido como el terremoto de Lisboa, el último que ha habido. Pero los datos científicos, la información geológica, en torno a la ciudad de Huelva, nos hace ver que no es el único, que ocurrieron otros anterior a este y con anterioridad.”



La tecnología ha avanzado, como en el caso del volcán de la Palma, que se sabía que iba a expulsar lava antes de que pasara. Lo mismo puede ocurrir con el tsunami. Aunque hay que hacer dos diferencias entre los procesos volcánicos y los terremotos, en palabras de Francisco Manuel. Cuando ocurrió la erupción en la Palma, previamente se incrementó la actividad sísmica junto a formaciones en la superficie terrestre, permitió dar una alerta y determinar el territorio y así fue. Pero el tsunami es una deformación que se produce en la corteza terrestre, que se va almacenando lentamente y se produce una liberación con una ciclicidad que puede ser de unos años a otros, una diferencia clara.



“Hoy, actualmente no se puede establecer que día, que hora, va a ocurrir un terremoto en cualquier parte del planeta, pero si sabemos que va a pasar, en que zonas pasan y sabemos de qué características son esos terremotos y eventualmente, lo que podría desencadenar ese terremoto.”



Para prepararnos a ellos, en nuestro país hay alertas de sistema temprana, que están operativos. Esta alerta daría lugar a toda una movilización, desde quienes gestionan a pie de calle a cualquier teléfono móvil para que reciba la alerta. Un ejemplo de ello es el plan Tsunami Huelva, impulsado por el ayuntamiento, busca desarrollar una política de educación sobre lo que hacer cuando ocurra esto, porque no solo tiene repercusión en Huelva, sino también en el golfo litoral de Cádiz, el Algarve o Marruecos.





Si un desastre de este calibre ocurriese, el plan marcaría las zonas a las que debes de dirigirte según donde te encuentres, o si eventualmente estás en primera linea de playa, buscar una ruta de evacuación vertical, a partir de una tercera planta. Pero para eso se desarrolla un plan.





Para consultar toda la información sobre este plan, puedes visitar la web https://plantsunamihuelva.com/